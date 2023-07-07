«Аль-Ахли» хочет перехватить Амрабата у европейских клубов

Саудовский «Аль-Ахли» вошёл в гонку за полузащитника сборной Марокко и «Фиорентины» Софьяна Амрабата и постарается перехватить 26-летнего футболиста у европейских топ-клубов, сообщает Footmercato. Напомним, ранее сообщалось о серьёзном интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «Атлетико» Мадрид.

По информации источника, «Аль-Ахли» в последние дни усиленно работал над трансфером марокканского игрока «фиалок». Клуб провёл несколько встреч с братом Софьяна, Нордином Амрабатом, пытаясь таким образом склонить игрока к переходу. Однако на данный момент приоритетом игрока остаются варианты из Европы.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 30 млн.