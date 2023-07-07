«Херенвен» отреагировал на критику фанатов, разглядевших флаг России на форме команды

Коммерческий директор нидерландского «Херенвена» Мартин Купман ответил болельщикам, которые раскритиковали новый дизайн выездной формы команды из-за сочетания цветов на рукавах. По мнению фанатов, синие и белые полоски на красном фоне слишком сильно напоминают российский флаг.
Купман, в свою очередь, напомнил критикам, что новая футболка создавалась на основе дизайна выездной формы «Херенвена» в сезоне-1993/1994, когда команда завоевала право выступать в высшей лиге Нидерландов.
«Флаг? Единственный флаг, о котором я думаю, глядя на эту форму, это фризский флаг. Это наши цвета, цвета нашего клуба. Дизайн разрабатывался специально таким образом, чтобы домашняя и гостевая формы идеально сочетались.
Мы гордимся тем, что непрерывно выступаем в Эредивизии вот уже 30 лет», – цитирует Купмана Omropfryslan.
- 7 июля 2023
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
18:10
-
18:04
-
17:54
-
17:54
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
17:06
-
16:50
-
16:50
-
16:44
-
16:34
-
16:22
-
16:20
-
16:05
-
15:56
-
15:55
-
15:54
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:35
-
15:18
-
15:16