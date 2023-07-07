«Херенвен» отреагировал на критику фанатов, разглядевших флаг России на форме команды

Коммерческий директор нидерландского «Херенвена» Мартин Купман ответил болельщикам, которые раскритиковали новый дизайн выездной формы команды из-за сочетания цветов на рукавах. По мнению фанатов, синие и белые полоски на красном фоне слишком сильно напоминают российский флаг.

Купман, в свою очередь, напомнил критикам, что новая футболка создавалась на основе дизайна выездной формы «Херенвена» в сезоне-1993/1994, когда команда завоевала право выступать в высшей лиге Нидерландов.

«Флаг? Единственный флаг, о котором я думаю, глядя на эту форму, это фризский флаг. Это наши цвета, цвета нашего клуба. Дизайн разрабатывался специально таким образом, чтобы домашняя и гостевая формы идеально сочетались.

Мы гордимся тем, что непрерывно выступаем в Эредивизии вот уже 30 лет», – цитирует Купмана Omropfryslan.