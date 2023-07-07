Погба хочет остаться в «Ювентусе» этим летом

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не хочет покидать туринский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своём «Твиттере».
По информации источника, 30-летний игрок не заинтересован в переходе в клубы из Саудовской Аравии. Поль намерен усердно работать и показать себя на старте сезона, чтобы заставить забыть руководство «старой синьоры» свой прошлый ужасный сезон. Напомним, ранее сообщалось, что Погба отклонил предложения от саудовских клубов.
В сезоне-2022/2023 на счету Поля десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
- 7 июля 2023
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