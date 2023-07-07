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«Интер» заинтересован в трансфере Ловро Майера

«Интер» заинтересован в трансфере Ловро Майера
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Миланский «Интер» проявляет серьёзный интерес к хорватскому полузащитнику «Ренна» Ловро Майеру, сообщает Footmercato.

По информации источника, «нерадзурри» действительно нравится Майер. Спортивный директор французского клуба, Флориан Морис, также подтвердил, что по игроку есть предложения. Прошлым летом «Ренн» рассматривал продажу футболиста за сумму около € 40 млн, но, по всей вероятности, этим летом французский клуб устроят предложения, близкие к € 25 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Майера 37 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Полузащитник также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира, в которых отметился одним голом. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.

Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027-го. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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