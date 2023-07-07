Кузяев отказал «Бешикташу» и заявил о переходе в клуб французского чемпионата

Российский полузащитник Далер Кузяев завершил переговоры с «Бешикташем» отказом, игрок поблагодарил руководство турецкого клуба и заявил, что намерен перейти в команду французской лиги. Об этом сообщает журналист Sports Digitale Серкан Дикме в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что турецкий клуб предложил футболисту четырёхлетний контракт на сумму € 1,5 млн. Кроме того, «Бешикташ» добавил к предложению ещё € 2 млн в качестве подписного бонуса, которые должны быть выплачены в течение четырёх лет, а также бонусы на общую сумму € 1 млн.
Напомним, Кузяев стал свободным агентом 30 июня, когда истёк его контракт с «Зенитом». Полузащитник выступал за санкт-петербургский клуб с лета 2017 года. Несколько лет назад россиянин уже хотел уехать в Европу, также отказавшись от нового контракта с российской командой, но после неудачного поиска вернулся.
- 7 июля 2023
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