Клубы Саудовской Аравии попробуют заманить Диего Симеоне

Команды из Саудовской Аравии проявляют серьёзный интерес к тренеру «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне, сообщает Marca.
По информации источника, ещё до перехода бывшего нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в «Аль-Иттихад» клубы Саудовской Аравии поставили перед собой цель заманить тренера «матрасников». «Аль-Ахли» уже сделал первое предложение Симеоне, предложив ему условия, сопоставимые с самыми высокими в Ла Лиге. Одна из целей данного подписания, как и всех остальных трансферов европейских звёзд, – популяризация футбола в стране.
Напомним, у Симеоне остался один год действующего контракта с «Атлетико» Мадрид.
Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года, он дважды становился чемпионом Испании и два раза приводил «матрасников» к победе в Лиге Европы.
- 7 июля 2023
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