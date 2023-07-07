Брейдо — о Медине в «Спартаке»: ЦСКА всегда стремится принимать рациональные решения

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал возможный переход парагвайского полузащитника армейцев Хесуса Медины в «Спартак».

«Клуб всегда стремился и далее будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление клуба и команды. Как и говорилось в недавнем комментарии, есть предложения, соответствующие рынку и видению развития клуба, а есть несоответствующие. Всё достаточно просто. Трансферное окно на то и трансферное окно, что в нём могут совершаться сделки — в ту или иную сторону. Есть офферы на вход с нашей стороны, есть офферы и поступающие в клуб», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ ЦСКА опередил «Спартак» на четыре очка и завоевал серебряные медали национального первенства.