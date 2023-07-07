Директор по коммуникациям ЦСКА рассказал о ходе переговоров по трансферу Фернандеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что армейцы отказались платить отступные «Интернасьоналу» за Марио Фернандеса. Камнем преткновения в переговорах стали агентские и зарплата игрока.
«Не хочется вступать в дискуссии с ТГ-каналами, но давайте всё же отделять ложную информацию от того, что было на самом деле.
Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошёл навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио.
Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», – написал Брейдо в своём телеграм-канале.
- 7 июля 2023
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