Брейдо: зачастую невозможно трансферные вопросы комментировать нон-стоп

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал последние трансферные слухи.

«Друзья, мы понимаем, что в рамках одного дня сложно воспринимать поступающую информацию без эмоций и что большое количество слухов порождает большое количество вопросов. Но, к сожалению, не всегда есть возможность давать понятные объяснения. Анонсировать какой-то переход, просто чтобы успокоить? А если он сорвётся? Или подтвердить чей-то уход без наличия подписей? А если эта информация помешает во время важных клубу переговоров?

Когда что-то становится ясным, то мы сразу комментируем. Мы очень открыты, максимально. Но зачастую невозможно трансферные вопросы комментировать нон-стоп; они так не решаются — это не реалити-шоу.

Простите, если данные ответы не покрывают ваши вопросы и переживания.

Что можно сказать точно, так это то, что первый матч в рамках Братского кубка состоится завтра на «ВЭБ Арене» в 13:30. В матче участие примет Сейду Думбия, а автограф-сессия с ним в клубном магазине стартует уже в 10:30! Сейду, кстати, уже на стадионе. Приехал заранее», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.