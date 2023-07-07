«Бавария» не спешит делать предложение по Мамардашвили

Мюнхенская «Бавария» проявляет сильный интерес к 22-летнему голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили, но при этом не торопится делать подавать официальное предложение по игроку в ближайшее время, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенский клуб активно изучает вратаря «летучих мышей». Также между руководством «Баварии» и агентом игрока уже была проведена личная встреча по поводу перехода. Тем не менее у мюнхенцев нет соглашения с «Валенсией», поскольку «Бавария» не планирует платить € 20–30 млн за потенциального футболиста.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Мамардашвили провёл 38 матчей, семь из которых отыграл без пропущенных голов. Грузинский вратарь выступает за «Валенсию» с сезона-2021/2022. До этого он два года играл за «Локомотив Тбилиси». Начал карьеру Мамардашвили в «Рустави».