«Футбол без фанатов, как свадьба без музыки». Мутко прокомментировал введение Fan ID

Бывший министр спорта Виталий Мутко ответил на вопрос о введении Fan ID в чемпионате России.
«У Fan ID, как и у любого другого проекта, должна быть цель. Вот, в чём смысл того или иного действия? Я знаю, зачем мы вводили Fan ID на чемпионате мира. Я сам этим занимался, убеждал. Это было необходимо, чтобы сделать безвизовый въезд в нашу страну для граждан всего мира. Было бы глупо человеку и визу в посольство идти делать, и Fan ID оформлять. Мы сделали, это было уникально и понятно.
Просто нужно объяснить. Тот, кто вводит (Fan ID – Прим. Чемпионата), должен объяснять, что если это элемент безопасности, то как он работает. Смысл должен быть. Мне сложно сказать, не могу пока комментировать. Тот, кто вводил, должен сесть и объяснить.
Сейчас мы видим: средняя посещаемость на Кубок одна, а на другие матчи – другая. Конечно, без фанатского движения, без фанатов футбол –это как свадьба без музыки.
Организаторы чемпионата, РФС и РПЛ, должны или согласиться с критикой или объяснить болельщикам, поскольку болельщики являются одним из основных источников дохода в футболе. Более того, футбол не принадлежит ни клубам, ни футболистам – он всем принадлежит, и болельщикам в том числе. Они равноправные участники процесса», – сказал Мутко на You-Tube-канале «Коммент.Шоу».
- 7 июля 2023
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