«Милан» подписал Кристиана Пулишича — Скира

«Милан» полностью оформил и согласовал трансфер полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, клубы подписали и оформили все документы по переходу американского футболиста в миланскую команду. Сумма трансфера составит € 23 млн, включая бонусы. Контракт с 24-летним футболистом будет подписан до 2027 года с зарплатой € 4 млн в год. Осталось дождаться официального объявления о трансфере.
В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
- 7 июля 2023
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