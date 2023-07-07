Кайл Уолкер может стать игроком «Баварии» в ближайшее время

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер может стать игроком мюнхенской «Баварии» в ближайшее время, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, трансфер 33-летнего английского футболиста обойдётся мюнхенцам в € 15 млн плюс бонусы. Клуб уже согласовал некоторые условия контракта с игроком, а именно длительность и размер зарплаты. Для полноценного трансфера осталось дождаться окончательного решения футболиста.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.