Каспер Дольберг стал игроком «Андерлехта»

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг перешёл в «Андерлехт», подписав с бельгийским клубом четырёхлетнее соглашение.
«К нам присоединяется 25-летний датский нападающий из «Ниццы». Каспер подписал контракт на четыре сезона и в субботу отправится с командой на сборы в Австрию. Каспер будет выступать под 12-м номером», – сообщает пресс-служба «Андерлехта».
Каспер начал профессиональную карьеру в датском клубе «Силькеборг». Летом 2015 года в возрасте 17 лет он перешёл в амстердамский «Аякс». За четыре сезона в Амстердаме Каспер забил 45 голов и отдал 16 голевых передач. В 2019 году Дольберг присоединился к «Ницце», в составе которой провёл 85 матчей и забил 24 гола. Прошлый сезон форвард отыграл в аренде за «Севилью» и «Хоффенхайм». Каспер также провёл 40 матчей за сборную Дании (11 голов).
- 7 июля 2023
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