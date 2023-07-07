«Оренбург» сыграл вничью с иранским «Трактором» в товарищеском матче

Сегодня, 7 июля, прошёл товарищеский матч между российским «Оренбургом» и иранским «Трактором». Встреча проходила на нейтральном поле в Турции и завершилась ничейным результатом со счётом 3:3. Примечательно, что все шесть голов были забиты в первом тайме.
Счёт в матче открыла российская команда с помощью автогола соперника на седьмой минуте. Уже через четыре минуты «Оренбург» удвоил своё преимущество. Автором гола стал Брайан Мансилья. На 29-й минуте иранцы смогли отквитать один мяч.
Но через пять минут оренбуржцы усилиями Дмитрия Воробьёва вновь ушли в отрыв на два гола. На 37-й и 39-й минутах «Трактор» сумел отыграться и установил окончательный счёт.
Напомним, «Оренбург» начнёт новый сезон РПЛ матчем с московским «Спартаком». Игра пройдёт 23 июля в Москве.
- 7 июля 2023
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