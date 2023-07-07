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«Оренбург» сыграл вничью с иранским «Трактором» в товарищеском матче

«Оренбург» сыграл вничью с иранским «Трактором» в товарищеском матче
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Сегодня, 7 июля, прошёл товарищеский матч между российским «Оренбургом» и иранским «Трактором». Встреча проходила на нейтральном поле в Турции и завершилась ничейным результатом со счётом 3:3. Примечательно, что все шесть голов были забиты в первом тайме.

Счёт в матче открыла российская команда с помощью автогола соперника на седьмой минуте. Уже через четыре минуты «Оренбург» удвоил своё преимущество. Автором гола стал Брайан Мансилья. На 29-й минуте иранцы смогли отквитать один мяч.

Но через пять минут оренбуржцы усилиями Дмитрия Воробьёва вновь ушли в отрыв на два гола. На 37-й и 39-й минутах «Трактор» сумел отыграться и установил окончательный счёт.

Напомним, «Оренбург» начнёт новый сезон РПЛ матчем с московским «Спартаком». Игра пройдёт 23 июля в Москве.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
07 июля 2023, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
3 : 3
Трактор
Тебриз, Иран
1:0 – 7'   2:0 Мансилья – 11'   2:1 – 30'   3:1 Воробьёв – 34'   3:2 – 37'   3:3 – 39'
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