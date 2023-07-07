«Интер» хочет подписать Льориса на замену Онана

Миланский «Интер» проявляет серьёзный интерес к подписанию 36-летнего голкипера «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льориса. В французском футболисте видят наиболее предпочтительную замену в случае ухода Андре Онана в «Манчестер Юнайтед», сообщает Footmercato.
По информации источника, 36-летний вратарь сборной Франции – наиболее привлекательный вариант для «нерадзурри» по нескольким причинам. Прежде всего, контракт Льориса со «шпорами» рассчитан только до июня 2024 года. Также переход итальянского голкипера Гульельмо Викарио в стан «Тоттенхэма», являвшийся до этого предпочтительным вариантом для «Интера», значительно упрощает сделку. Итальянский клуб сейчас активно усиливает давление на Льориса.
Вратарь сборной Франции в прошедшем сезоне провёл 25 матчей за «Тоттенхэм» в рамках английской Премьер-лиги.
- 7 июля 2023
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