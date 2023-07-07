«Аякс» представил новый комплект домашней формы на сезон-2023/2024

Амстердамский «Аякс» представил новый комплект домашней формы формы на сезон-2023/2024.
Домашняя форма голландского клуба имеет традиционные красно-белые цвета. Чтобы добавить элемент богатого наследия клуба, герб «Аякса» расположен в центре футболки (вместо обычного месторасположения слева), на месте, где он появился впервые.
Домашняя форма «Аякса»
Фото: ФК «Аякс»
В знак уважения к центральному расположению герба «Аякса» логотипы спонсоров также находятся посередине футболки. На рукавах нарисованы тонкие вертикальные красные полоски на белом фоне, которые подчёркивают классический вид формы.
Домашняя форма «Аякса»
Фото: ФК «Аякс»
Напомним, амстердамский «Аякс» впервые с 2009 года пропустит розыгрыш Лиги чемпионов. Команда Алфреда Схрёдера финишировала третьей в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
- 7 июля 2023
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