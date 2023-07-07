Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» представил новый комплект домашней формы на сезон-2023/2024

«Аякс» представил новый комплект домашней формы на сезон-2023/2024
Домашняя форма «Аякса»
Комментарии

Амстердамский «Аякс» представил новый комплект домашней формы формы на сезон-2023/2024.

Домашняя форма голландского клуба имеет традиционные красно-белые цвета. Чтобы добавить элемент богатого наследия клуба, герб «Аякса» расположен в центре футболки (вместо обычного месторасположения слева), на месте, где он появился впервые.

Домашняя форма «Аякса»

Домашняя форма «Аякса»

Фото: ФК «Аякс»

В знак уважения к центральному расположению герба «Аякса» логотипы спонсоров также находятся посередине футболки. На рукавах нарисованы тонкие вертикальные красные полоски на белом фоне, которые подчёркивают классический вид формы.

Домашняя форма «Аякса»

Домашняя форма «Аякса»

Фото: ФК «Аякс»

Напомним, амстердамский «Аякс» впервые с 2009 года пропустит розыгрыш Лиги чемпионов. Команда Алфреда Схрёдера финишировала третьей в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Материалы по теме
Ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, он находится в реанимации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023