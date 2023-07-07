«Аякс» представил новый комплект домашней формы на сезон-2023/2024

Амстердамский «Аякс» представил новый комплект домашней формы формы на сезон-2023/2024.

Домашняя форма голландского клуба имеет традиционные красно-белые цвета. Чтобы добавить элемент богатого наследия клуба, герб «Аякса» расположен в центре футболки (вместо обычного месторасположения слева), на месте, где он появился впервые.

Домашняя форма «Аякса» Фото: ФК «Аякс»

В знак уважения к центральному расположению герба «Аякса» логотипы спонсоров также находятся посередине футболки. На рукавах нарисованы тонкие вертикальные красные полоски на белом фоне, которые подчёркивают классический вид формы.

Домашняя форма «Аякса» Фото: ФК «Аякс»

Напомним, амстердамский «Аякс» впервые с 2009 года пропустит розыгрыш Лиги чемпионов. Команда Алфреда Схрёдера финишировала третьей в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.