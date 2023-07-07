В «ПСЖ» убеждены, что Килиан Мбаппе уже договорился с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, контракт которого с парижским клубом истекает летом 2024 года, отказался продлить соглашение, чтобы следующим летом подписать выгодный для себя контракт с «Реалом». Устные договорённости об этом уже существуют, уверены в «ПСЖ». Об этом сообщает RMC.
По информации издания, в «Пари Сен-Жермен» считают, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о бесплатном переходе в следующем году. «Сделка» якобы заключена напрямую с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.
Вместе с тем руководство «ПСЖ» всё ещё надеется, что ситуацию можно изменить. Клуб собирается использовать все доступные способы, чтобы не потерять звезду бесплатно.
«ПСЖ» совершенно обоснованно опасается такого варианта, поскольку он выгоден и «Реалу», который не будет вынужден платить € 200 млн отступных, и Мбаппе – француз в таком случае может рассчитывать на щедрый подписной бонус и хороший оклад в Мадриде.
- 7 июля 2023
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