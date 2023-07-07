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Генсек РФС ответил на претензии Семака к календарю нового сезона РПЛ и Кубка России

Генсек РФС ответил на претензии Семака к календарю нового сезона РПЛ и Кубка России
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на критику главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес календаря нового сезона РПЛ и Кубка России.

«Семак раскритиковал календарь? Календарь очень взвешенный и сбалансированный. Все клубы находятся в равных условиях, насколько это возможно. Все временные слоты, через которые не играют, выверены идентично по отношению ко всем клубам. Там, где есть возможность предоставить недельный цикл, авторы календаря его предоставляют. Есть базовое правило, которое говорит о том, что матч должен начинаться не ранее, чем через 48 часов [после окончания предыдущего]. Оно соблюдается.

Календарь учитывает все нюансы в отношении всех клубов. Наверное, часть ограничений при составлении календаря со следующего года мы будем отметать. Какие? Например, когда клубы считают более правильным проводить на стадионах концерты в выходные дни, когда проводятся туры, нежели футбольные матчи», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, 24 июня Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024.

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