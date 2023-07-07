Игрок «Рубина» Оливер Абильгор перейдёт в итальянский «Комо»
Поделиться
27-летний датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор перейдёт в клуб Серии B «Комо», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, сделка уже полностью согласована. Абильгор перейдёт в итальянскую команду бесплатно. С игроком будет заключён контракт до 2026 года.
Ранее 27-летний футболист принял решение не возвращаться в «Рубин». Он долго сомневался, но родные убедили его не возвращаться в Россию по политическим причинам.
Напомним, Оливер Абильгор приостановил выступления за «Рубин». Он перешёл в казанский клуб из датского «Ольборга» летом 2020 года. Всего в составе «Рубина» Абильгор провёл 62 матча, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:38
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:10
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:28
-
20:27
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:47
-
19:40
-
19:39
-
19:36
-
19:29
-
19:20
-
19:17
-
19:17
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:18
Партнерский контент