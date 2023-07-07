Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Оливер Абильгор перейдёт в итальянский «Комо»

Игрок «Рубина» Оливер Абильгор перейдёт в итальянский «Комо»
Комментарии

27-летний датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор перейдёт в клуб Серии B «Комо», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, сделка уже полностью согласована. Абильгор перейдёт в итальянскую команду бесплатно. С игроком будет заключён контракт до 2026 года.

Ранее 27-летний футболист принял решение не возвращаться в «Рубин». Он долго сомневался, но родные убедили его не возвращаться в Россию по политическим причинам.

Напомним, Оливер Абильгор приостановил выступления за «Рубин». Он перешёл в казанский клуб из датского «Ольборга» летом 2020 года. Всего в составе «Рубина» Абильгор провёл 62 матча, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.

Материалы по теме
Источник: Абильгор решил не возвращаться в «Рубин», к нему есть интерес из топ-5 лиг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023