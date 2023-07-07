Игрок «Рубина» Оливер Абильгор перейдёт в итальянский «Комо»

27-летний датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор перейдёт в клуб Серии B «Комо», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, сделка уже полностью согласована. Абильгор перейдёт в итальянскую команду бесплатно. С игроком будет заключён контракт до 2026 года.

Ранее 27-летний футболист принял решение не возвращаться в «Рубин». Он долго сомневался, но родные убедили его не возвращаться в Россию по политическим причинам.

Напомним, Оливер Абильгор приостановил выступления за «Рубин». Он перешёл в казанский клуб из датского «Ольборга» летом 2020 года. Всего в составе «Рубина» Абильгор провёл 62 матча, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.