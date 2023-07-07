УЕФА допустил «Милан» и «Тулузу» к еврокубкам, несмотря на наличие общего акционера

УЕФА принял решение допустить к участию в следующем сезоне еврокубков отдельные клубы, которые имеют общих акционеров. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Речь идёт о нескольких парах клубов, попавших под подозрение из-за наличия в структуре владения одних и тех же собственников. В случае попадания обеих команд в один турнир будет нарушен регламент, в связи с чем УЕФА проводил проверку, итоги которой и были подведены 7 июля.
Так, «Тулуза», победитель Кубка Франции, добилась права участвовать в Лиге Европы, несмотря на то что имеет общего акционера с итальянским «Миланом», который завоевал билет в групповой раунд Лиги чемпионов. «Тулуза» принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, а в 2022 году эта же компания стала мажоритарным акционером «россонери».
УЕФА допустил к еврокубкам «Астон Виллу» и португальскую «Виторию», а также «Брайтон» и бельгийский «Юнион», заявив, что значительные изменения, внесённые в структуру управления соответствующими клубами и их инвесторами, убедили организацию не применять санкции.
Для подтверждения правомерности участия в еврокубках клубы должны выполнить ряд требований УЕФА: нельзя обмениваться игроками на постоянной основе или на правах аренды до сентября 2024 года, нельзя заключать партнёрские, технические или коммерческие соглашения, нельзя делиться базами данных игроков и скаутскими центрами.
- 7 июля 2023
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