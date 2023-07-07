«Валенсия» представила новый комплект домашней формы на сезон-2023/2024.

Новая форма отличается ультрасовременным, но при этом классическим дизайном и символикой, уходящей корнями в историю клуба, которая олицетворяет праздничный, радостный и целеустремлённый дух валенсийцев. Идеальное сочетание традиционного и модного в этом комплекте воплощает величие и страсть, которые характеризуют «Валенсию» и её болельщиков.

Классический белый цвет по-прежнему является главным, а чёрные вкрапления присутствуют на воротнике и на рукавах в дополнение к ярким оттенкам песочного, который присутствует как на шортах, так и на гетрах.

Домашняя форма «Валенсии» Фото: ФК «Валенсия»

Майка включает в себя последние технологические достижения, в том числе обеспечивает максимальную лёгкость и комфорт для оптимальной игры футболиста.