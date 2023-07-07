Рейндерс станет следующей целью «Милана» после подписания Пулишича

Полузащитник «АЗ Алкмар» Тейьяни Рейндерс должен стать следующим трансфером «Милана» после того, как итальянский клуб подписал полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «Милан» оказывает активное давление как на клуб, так и на игрока, чтобы побыстрее закрыть сделку. С Рейндерсом уже согласованы личные условия. С футболистом будет подписан долгосрочный контракт до 2028 года с зарплатой в € 1,8 млн в год. «Россонери» активно работают над трансфером, чтобы закрыть сделку в ближайшие дни.
В сезоне-2022/2023 на счету Рейндерса 54 матча за АЗ во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.
- 7 июля 2023
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