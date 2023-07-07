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Рейндерс станет следующей целью «Милана» после подписания Пулишича

Рейндерс станет следующей целью «Милана» после подписания Пулишича
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Полузащитник «АЗ Алкмар» Тейьяни Рейндерс должен стать следующим трансфером «Милана» после того, как итальянский клуб подписал полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, «Милан» оказывает активное давление как на клуб, так и на игрока, чтобы побыстрее закрыть сделку. С Рейндерсом уже согласованы личные условия. С футболистом будет подписан долгосрочный контракт до 2028 года с зарплатой в € 1,8 млн в год. «Россонери» активно работают над трансфером, чтобы закрыть сделку в ближайшие дни.

В сезоне-2022/2023 на счету Рейндерса 54 матча за АЗ во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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