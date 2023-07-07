Стали известны подробности личного договора Андре Онана с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с голкипером «Интера» Андре Онана. По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» готовы заключить с вратарём пятилетнее соглашение, вероятно, договор будет подписан по формуле «4+1».
Игрок уже готовится к переезду на «Олд Траффорд», ожидая, пока клубы окончательно договорятся о цене трансфера. Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Интер» по-прежнему требует € 60 млн, но, скорее всего, согласится с предложением на общую сумму около € 55 млн. «Манчестер Юнайтед» планирует закрыть сделку в ближайшие дни, поскольку намерен включить Онана в состав команды перед предсезонным туром по США.
За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».
- 7 июля 2023
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