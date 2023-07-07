Бывший главный тренер «ПСЖ» Галтье может возглавить «Аль-Шабаб»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье активно ищет новое место работы. Одним из клубов, заинтересованных в его услугах, является Саудовский «Аль-Шабаб», сообщает Footmercato.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии проявляет сильный интерес к кандидатуре 56-летнего специалиста. «Аль-Шабаб» уже начал первые контакты с тренером, и пока что переговоры с Галтье идут достаточно гладко. Саудовской команде необходим сильный тренер на следующий сезон, и Кристоф не против перехода.
Кристоф Галтье возглавил французский клуб 5 июля 2022 года. Под его руководством «Пари Сен-Жермен» выиграл свой 11-й титул в Лиге 1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от «Баварии», так и не сумев завоевать заветный трофей. Ранее 56-летний специалист трудился в «Ницце», а до этого работал в «Лилле», «Сент-Этьене» и других французских клубах. Сообщалось, что в «ПСЖ» его заменит испанский тренер Луис Энрике.
- 7 июля 2023
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