Сарвели: ребята в «Локомотиве» меня приняли отлично, адаптация прошла хорошо
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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, как проходит его адаптация в новом коллективе.
«Ребята меня приняли отлично, адаптация прошла хорошо. Со всеми потихоньку общаюсь, больше, конечно, с теми ребятами, которых знаю. Я уже пять дней в команде, всё хорошо. Работаем, готовимся к сезону, непросто. Как надо, так и идут сборы. Самые ли тяжёлые сборы в карьере? Нет.
Какие ожидания от предстоящего сезона? Быть как можно выше и побеждать каждую игру», — приводит слова Сарвели Metaratings.
Напомним, за «Сочи» в сезоне-2022/2023 российский нападающий выступал под десятым игровым номером, провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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