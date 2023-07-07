Сарвели: ребята в «Локомотиве» меня приняли отлично, адаптация прошла хорошо

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, как проходит его адаптация в новом коллективе.

«Ребята меня приняли отлично, адаптация прошла хорошо. Со всеми потихоньку общаюсь, больше, конечно, с теми ребятами, которых знаю. Я уже пять дней в команде, всё хорошо. Работаем, готовимся к сезону, непросто. Как надо, так и идут сборы. Самые ли тяжёлые сборы в карьере? Нет.

Какие ожидания от предстоящего сезона? Быть как можно выше и побеждать каждую игру», — приводит слова Сарвели Metaratings.

Напомним, за «Сочи» в сезоне-2022/2023 российский нападающий выступал под десятым игровым номером, провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.