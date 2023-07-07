Энцо Ле Фе перешёл в «Ренн» из «Лорьяна» за € 25 млн

23-летний полузащитник «Лорьяна» Энцо Ле Фе – новый игрок «Ренна». Сумма трансфера — € 25 млн, контракт до 2028 года.

«Я хотел изменить своё окружение. На мгновение я задумался о переезде за границу, но первым критерием было присоединиться к клубу, который действительно хотел меня. «Ренн» — это тот спортивный проект, который мне нужен.

Я пришёл, чтобы продолжать расти. Есть ещё много замечательных вещей, которые нужно сделать для развития «Ренна». Команда играет в футбол, который мне нравится. У меня есть всё, чтобы получать удовольствие от игры в этой команде. Я остаюсь в Бретани, рядом со своей семьёй, важно держать их рядом со мной. Я уже знаком со многими игроками, так будет проще адаптироваться. Я не мог дождаться подписания контракта, чтобы уйти в отпуск с отдохнувшей головой и свободным духом», — приводит слова Ле Фе официальный сайт «Ренна».

В сезоне-2022/2023 на счету Ле Фе 35 матчей за «Лорьян» во французском чемпионате, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.