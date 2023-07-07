Полузащитник Денис Глушаков стал игроком пляжного ФК «Строгино»

Клуб «Строгино», выступающий в чемпионате России по пляжному футболу, дозаявил в свой состав опытного полузащитника Дениса Глушакова. За строгинцев игрок будет выступать под 88-м номером, сообщает официальный телеграм-канал сборной России по пляжному футболу.
Ранее бывший игрок «Спартака», «Локомотива», «Химок» и ряда других российских команд Денис Глушаков говориил, что у него есть множество вариантов перехода в зарубежные команды. При этом 36-летний Глушаков отмечал, что конкретных договорённостей у него ни с кем не было. Футболист занимался индивидуально после окончания контракта с «Пари Нижний Новгород».
Глушаков перешёл в «Пари НН» в феврале 2023 года на правах свободного агента из подмосковных «Химок». За нижегородский клуб полузащитник успел сыграть девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
Всего в прошедшем сезоне Глушаков сыграл 28 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.
- 7 июля 2023
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