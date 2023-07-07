У «Интер Майами» возникли проблемы с оформлением звёздных новичков

Клуб американской лиги (МЛС) «Интер Майами» столкнулся с трудностями в оформлении звёздных новобранцев. Потолок зарплат, установленный МЛС, серьёзно ограничивает возможности клуба, сообщает издание Sport.
По информации испанских журналистов, новые финансовые правила в МЛС могут помешать грандиозным планам команды из Флориды. Заключая новые контракты с Лионелем Месси и другими звёздами, «Интер Майами» должен иметь в виду, что предел заработной платы составляет около € 6,5 млн и только три игрока клуба могут получать зарплату, превышающую этот лимит.
В клубе Дэвида Бекхэма уже есть два игрока, оклад которых выходит за рамки, это венесуэльский форвард Хосеф Мартинес и мексиканский полузащитник Родольфо Писарро. Третьим и последним футболистом, который может нарушить лимит, стал Лионель Месси.
Таким образом, «Интер Майами» уже столкнулся с трудностями при регистрации Серхио Бускетса, и под вопросом могут оказаться трансферы Жорди Альбы, Серхио Рамоса и Андреса Иньесты – все они, по слухам, были готовы присоединиться к Месси. У «Интера» теперь есть два варианта: клубу придётся расторгнуть контракты с Мартинесом и Писарро либо убедить этих игроков пойти на существенное снижение зарплаты.
- 7 июля 2023
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