Замбийки сенсационно обыграли немок, у проваливавшей тест на определение пола Банды дубль

Женская сборная Замбии по футболу сенсационно переиграла команду Германии в товарищеской встрече со счётом 3:2. Примечательно, что немки считались явным фаворитом противостояния, тогда как африканской команде букмекеры не оставляли шансов на успех.

Очевидно, аналитики не учли некоторых нюансов при составлении линии. Первый гол в матче забила 23-летняя Барбра Банда, которая ранее проваливала тест на определение пола и отстранялась от чемпионата Африки, но была допущена к участию в предстоящем чемпионате мира – 2023. Через пять минут Рэйчил Кундананджи удвоила преимущество Замбии, когда Банда растерзала оборону и выдала пас с фланга в центр на двух партнёрш. Счёт 2:0 сохранялся почти до самого конца матча.

Провал на старте второго тайма Германия попыталась исправить в компенсированное время. Леа Шюллер и Александра Попп забили по мячу (91-я и 100-я минуты), но последнее слово осталось за Замбией – Банда оформила дубль, отличившись на 102-й минуте. Барбра сделала фантастический рывок после длинного заброса, отыграв огромную фору у соперницы и эффектно перебросив вратаря.

Права на видео принадлежат DFB.

Германия занимает второе место в рейтинге ФИФА, Замбия — только 77-е.

Напомним, женский ЧМ-2023 пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Сборная Замбии в одной группе встретится с Коста-Рикой, Японией и Испанией. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.