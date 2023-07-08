Тихонов: для меня лучший нападающий в РПЛ — Джон Кордоба, из россиян — Александр Соболев

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о том, кого считает лучшим нападающим РПЛ.
«Для меня лучший нападающий в РПЛ — Джон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнёров.
Из россиян, я думаю, что Александр Соболев. Есть ещё Фёдор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определённые качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда. А есть нападающие, такие как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший — Соболев», — приводит слова Тихонова RT.
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