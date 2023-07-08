«Интер» согласовал условия контракта с голкипером «Шахтёра» Трубиным

Миланский «Интер» пытается осуществить трансфер вратаря «Шахтёра» и сборной Украины Анатолия Трубина. «Нерадзурри» уже согласовали личные условия контракта с украинским голкипером, сообщает Football Italia.

По информации источника, «Интер» предложил Трубину пятилетний контракт с зарплатой в € 1,8 млн в год, а также с бонусами, которые будут зависеть от выступления голкипера, что устроило украинского футболиста. Скорее всего, Трубин не будет единственным подписанием «нерадзурри» на позицию вратаря, так как они хотят более опытного исполнителя на роль основного голкипера, который сможет передать необходимый опыт 21-летнему Анатолию. Один из возможных вариантов — Уго Льорис.

В сезоне-2022/2023 на счету Трубина 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.