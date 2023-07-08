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Стала известна причина, по которой Гюлер выбрал «Реал» и наотрез отказал «Барселоне»

Стала известна причина, по которой Гюлер выбрал «Реал» и наотрез отказал «Барселоне»
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Турецкий самородок Арда Гюлер, недавно пополнивший ряды мадридского «Реала», был близок к переходу в «Барселону». Переговоры с 18-летним хавбеком вёл лично Деку, каталонцы уже обо всём договорились с «Фенербахче», но в последний момент Гюлер поставил условие, которое оказалось невыполнимо для сине-гранатовых и на которое с лёгкостью пошёл «Реал».

«Почему «Реал»? В «Реале» меня заверили, что я буду играть, и всё было решено. Уходить в аренду не входит в мои планы», – приводит слова Гюлера Marca.

Решение принималось действительно быстро. Несколько дней назад главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти сообщили, что существует возможность подписать контракт с одним из самых многообещающих полузащитников европейского футбола. Тренеру рассказали, что сделка почти оформлена, осталось только одобрение самого Анчелотти.

Единственным неотъемлемым условием игрока было желание покинуть «Фенербахче» уже этим летом, а не возвращаться в Турцию ещё на сезон по договору аренды. Анчелотти прислали видео по Гюлеру, и Карло, не откладывая дело, лично позвонил ему, чтобы пригласить в команду. Более того, тренер выразил убеждение, что Арде с его талантом создавать моменты и забивать голы нужно играть ближе к чужим воротам.

Таким образом, стремление «Барселоны» сократить расходы в этом сезоне и отсрочить платежи при помощи годичной аренды Гюлера в «Фенербахче» стоило каталонцам «турецкого Месси», как называют местные СМИ Гюлера.

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