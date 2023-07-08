Испания разгромила Грецию и вышла в полуфинал Евро U19
Поделиться
На Мальте проходит чемпионат Европы — 2023 среди юношей до 19 лет. В группе В были сыграны матчи 2-го тура.
Испания разгромила Грецию со счётом 5:0 на стадионе «Гоцо». Благодаря этой победе она гарантировала себе выход в полуфинал.
U19 ЧЕ-2023. Группа B
07 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Греция U19
Окончен
0 : 5
Испания U19
0:1 Барбера – 11' 0:2 Моран – 14' 0:3 Паласиос – 17' 0:4 Барбера – 45+1' 0:5 Казас – 57'
Исландия спаслась от поражения в конце матча с Норвегией (1:1) и сохранила шансы на выход в плей-офф. Игра проходила на стадионе «Тони Беззина» в Паоле.
U19 ЧЕ-2023. Группа B
07 июля 2023, пятница. 22:00 МСК
Исландия U19
Окончен
1 : 1
Норвегия U19
0:1 Роальдсёй – 65' 1:1 Гудмундссон – 89'
Испания возглавляет турнирную таблицу группы В с шестью очками, у Норвегии четыре балла. Исландия набрала одно очко, а у Греции – ноль.
3-й тур в группе В состоится 10 июля. Испания сыграет с Норвегией, а Исландия – с Грецией.
9 июля на юношеском Евро U19 пройдут матчи группы А Италия – Польша и Португалия – Мальта. Оба матча начнутся в 19:00 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2023
-
00:59
-
00:51
-
00:49
-
00:37
-
00:37
-
00:26
-
00:20
-
00:05
-
00:01
-
00:01
- 7 июля 2023
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:12
-
23:11
-
23:04
-
23:03
-
23:01
-
22:48
-
22:47
-
22:40
-
22:34
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:38
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:10
Партнерский контент