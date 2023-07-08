Испания разгромила Грецию и вышла в полуфинал Евро U19

На Мальте проходит чемпионат Европы — 2023 среди юношей до 19 лет. В группе В были сыграны матчи 2-го тура.

Испания разгромила Грецию со счётом 5:0 на стадионе «Гоцо». Благодаря этой победе она гарантировала себе выход в полуфинал.

Исландия спаслась от поражения в конце матча с Норвегией (1:1) и сохранила шансы на выход в плей-офф. Игра проходила на стадионе «Тони Беззина» в Паоле.

Испания возглавляет турнирную таблицу группы В с шестью очками, у Норвегии четыре балла. Исландия набрала одно очко, а у Греции – ноль.

3-й тур в группе В состоится 10 июля. Испания сыграет с Норвегией, а Исландия – с Грецией.

9 июля на юношеском Евро U19 пройдут матчи группы А Италия – Польша и Португалия – Мальта. Оба матча начнутся в 19:00 по московскому времени.