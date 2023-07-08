Аванесян: у Игнашевича есть преимущество перед другими тренерами — он был большим игроком

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал о работе с Сергеем Игнашевичем, амбициях команды и старте сезона.
«Амбициям нет предела. Мы не намерены просто бороться за выживание. Думаю, что нам вполне реально и шесть очков взять в первых двух выездных матчах. Неважно, какие прогнозы строят до матча. Ты выходишь на поле, там играют 11 на 11 футболистов, и побеждают сильнейшие. Товарищеский матч с «Локомотивом» доказывает мои слова.
У Игнашевича есть большое преимущество перед другими наставниками, потому что он сам поиграл в футбол и добился больших высот. Свой опыт он передаёт нам. Тренер может какие-то моменты глубоко разобрать, объяснить и сам показать. Особенно, как играть в обороне. Я хорошо помню его игру за ЦСКА, хотя сам был тогда ещё мальчишкой. Подавал мячи. В том числе и ему. Думаю, он меня помнит с тех времён. Когда я был в дубле в 17 лет, он работал у нас тренером», — приводит слова Аванесяна «Евро-Футбол.Ру».
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