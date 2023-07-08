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Джон Терри объявил о возвращении в «Челси»

Джон Терри объявил о возвращении в «Челси»
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Бывший капитан «Челси» Джон Терри объявил о возвращении в лондонский клуб.

Терри разместил публикацию, в которой сообщил о новом месте работы в академии «Челси».

Фото: Социальные сети Джона Терри

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.

По итогам сезона-2022/2023 «Челси» набрал 44 очка после 38 матчей, что позволило команде занять 12-е место. Отметим, впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

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