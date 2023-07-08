Сборная Мали квалифицировалась на ОИ-2024

В Танжере (Марокко) прошёл матч за третье место Кубка африканских наций U23, победитель которого получил право выступить на Олимпийских играх – 2024. Игра между командами Мали и Гвинеи закончилась вничью 0:0, а по пенальти сильнее оказались малийцы 4:3.

Ранее от Африки на мужской турнир ОИ-2024 отобрались Марокко и Египет, которые сыграют в финале Кубка африканских наций U23 8 июля. От других континентов уже квалифицировались на Игры хозяйка турнира Франция, победители отбора в Европе Израиль, Испания и Украина и победители отбора в КОНКАКАФ США и Доминиканская Республика.

Позже пройдут отборочные турниры в Океании (одна путёвка на ОИ), Азии (три путёвки) и Южной Америке (две путёвки). Сборная Гвинеи, проигравшая в матче за третье место на Кубке африканский наций U23, проведёт стыковые матчи с четвёртой командой Азии в борьбе за ещё одну путёвку на Игры в Париже.