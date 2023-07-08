«Аль-Ахли» предложил Симеоне двухлетний контракт с зарплатой в € 40 млн в год

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Николо Скира, саудовский «Аль-Ахли» предложил аргентинскому специалисту двухлетний контракт с зарплатой в € 40 млн в год.

Напомним, у Симеоне остался один год действующего контракта с «Атлетико» Мадрид. Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» уже на протяжении двенадцати лет (с 2011 года). Под его руководством команда завоевала восемь трофеев, включая чемпионат Испании и Лигу Европы. Также Симеоне дважды выводил «матрасников» в финал Лиги чемпионов: в сезонах-2013/2014 и 2015/2016 (оба раза команда уступала мадридскому «Реалу»).

В минувшем сезоне «Атлетико» финишировал на третьей месте в чемпионате Испании.