«Аль-Ахли» предложил Симеоне двухлетний контракт с зарплатой в € 40 млн в год
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть свой пост.
Как сообщает журналист Николо Скира, саудовский «Аль-Ахли» предложил аргентинскому специалисту двухлетний контракт с зарплатой в € 40 млн в год.
Напомним, у Симеоне остался один год действующего контракта с «Атлетико» Мадрид. Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» уже на протяжении двенадцати лет (с 2011 года). Под его руководством команда завоевала восемь трофеев, включая чемпионат Испании и Лигу Европы. Также Симеоне дважды выводил «матрасников» в финал Лиги чемпионов: в сезонах-2013/2014 и 2015/2016 (оба раза команда уступала мадридскому «Реалу»).
В минувшем сезоне «Атлетико» финишировал на третьей месте в чемпионате Испании.
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