Экс-защитник «Спартака» Боккетти близок к тому, чтобы возглавить клуб Серии В
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Бывший защитник «Спартака», а ныне помощник главного тренера «Вероны» Сальваторе Боккетти близок к тому, чтобы возглавить клуб итальянской Серии В – «Тернану».
Итальянец является одним из главных претендентов на пост, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
«Тернана» в минувшем сезоне финишировала в Серии В на 14-м месте, набрав 43 очка. Команда смогла сохранить прописку во втором по силе дивизионе Италии.
Сальваторе Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем футболист перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.
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