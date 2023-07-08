Лидер «Арсенала» Салиба рассказал о личной цели на предстоящий сезон

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал продление контракта с командой.
«Я очень, очень, очень голоден, потому что не играл четыре месяца и не сумел помочь команде на последнем отрезке этого важного сезона. Верю, что в предстоящем сезоне обойдусь без травм, хочу его провести полностью с командой. Не могу дождаться, когда выйду на поле в футболке «Арсенала», — приводит слова Салиба пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2027 года. Зарплата футболиста по новому контракту составит € 11,5 млн в год. Опция продления контракта не предусмотрена, также в нём не прописаны отступные.
Помимо подписания нового контракта, Вильям также будет носить новый номер в следующем сезоне, перейдя под номер 2 в сезоне-2023/2024.
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик:
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