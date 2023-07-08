Бонуччи отклонил два предложения из Саудовской Аравии

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи хочет остаться в «Ювентусе», сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».
В течение нескольких последних дней 36-летний центрбек отклонил два предложения от клубов чемпионата Садовской Аравии. Бонуччи планирует доработать свой контракт с «Ювентусом», который рассчитан до конца следующего сезона, сыграть на Евро-2024 и завершить профессиональную карьеру.
По сведениям источника, в следующем сезоне Леонардо не будет ключевым игроком «Ювентуса». При этом у него одна из самых высоких зарплат в клубе — € 6,5 млн.
Итальянец является живой легендой туринского клуба. В «Ювентусе» Бонуччи, начиная с сезона-2010/2011, сыграл за «старую синьору» уже 502 матча во всех турнирах. Именно за этот клуб Леонардо выиграл все главные титулы в родной стране, футболист является восьмикратным чемпионом Италии и трёхкратным обладателем национального кубка.
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