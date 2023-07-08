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Спортдир «Интера» рассказал, почему клуб не подписал Хвичу Кварацхелию

Спортдир «Интера» рассказал, почему клуб не подписал Хвичу Кварацхелию
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Пьеро Аузилио, являющийся спортивным директором «Интера», рассказал, почему клуб не подписал в своё время вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Мы хорошо его знали, но не взяли, потому что играем по схеме 3-5-2», — приводит слова Аузилио «твиттер» Паскуаля Гуаррогу.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022-го. В сезоне-2022/2023 футболист сборной Грузии принял участие в 33 матчах за итальянский клуб в Серии А, забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн. Ранее 23-летнего вингера признали лучшим игроком чемпионата Италии в сезоне-2022/2023.

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