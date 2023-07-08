Мане близок к переходу в «Аль-Ахли»
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Саудовский клуб «Аль-Ахли» заинтересован в подписании нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане. Стороны близки к достижению соглашения, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, Мане предложили контракт на три года с зарплатой в € 20 млн за сезон.
31-летний Мане ушёл из «Ливерпуля» в «Баварию» в 2022 году после шести лет в клубе. В Мюнхене Садио в 38 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой истекает летом 2025 года.
Ранее в стан «Аль-Ахли» перешли Роберто Фирмино и Эдуард Менди. О переходе Фирмино на правах свободного агента стало известно 4 июля. Бразильский форвард подписал контракт на три года.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне
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