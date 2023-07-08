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Маурисио Почеттино: цель – побеждать. В «Челси» нельзя просто говорить о хорошей игре

Маурисио Почеттино: цель – побеждать. В «Челси» нельзя просто говорить о хорошей игре
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от работы с новой командой.

«Моя цель – побеждать. В «Челси» нельзя просто говорить о хорошем выступлении и хорошей игре. Мы хотим это делать, это наш стиль, но хотим и побеждать. Если нет, то в таком клубе, как Челси, вам будет трудно.

С нашими игроками мы начнём верить и работать, чтобы побеждать, быть конкурентоспособными и быть лучшими. Мы очень упорно работаем и хотим донести это до наших фанатов, которые помогут нам добиться успехов.

Команда собрана ещё не вся, но игроки открыты к новому, настроение отличное. Мы собираемся добавить больше качества. Сезон будто закончился недавно, но уже нужно двигаться дальше. Нет смысла оглядываться назад. Я положительный человек», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

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