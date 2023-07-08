«Барселона» заплатит «Валенсии» деньги за ушедшего футболиста. Клуб избежал суда

«Барселона» должна выплатить «Валенсии» € 4 млн за бразильского вратаря Нето, который уже год как играет в составе «Борнмута». Об этом сообщает Cadena Ser.

Сумма в € 6 млн «Барселона» должна была выплатить «Валенсии» после ухода бразильского вратаря. Это произошло летом 2022 года, но транш «летучим мышам» так и не пришёл. Клуб хотел обращаться в суд, однако стороны договорились, что «Барселона» выплатит € 4 млн.

За три сезона в каталонском клубе Нето провёл 21 матч, в которых пропустил 20 голов. Помимо «Барселоны» и «Валенсии», он выступал в итальянских «Фиорентине» и «Ювентусе», а также в бразильском «Атлетико Паранаэнсе».

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик: