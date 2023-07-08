«Бетис» заинтересован в пяти игроках «Барселоны»

«Бетис» хочет серьёзно усилить состав, поэтому рассматривает к приобретению сразу пятерых молодых футболистов «Барселоны». Речь идёт о вратаре Арнау Тенасе, полузащитниках Пабло Торре, Нико Гонсалесе и нападающих Алексе Кольядо и Абде Эззалзули. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес в «Твиттере».
Самым реалистичным для «Бетиса» трансфер выглядит переход Кольядо, которого «Барселона» готова отпустить бесплатно с получением процента от следующей продажи. Тенас находится в статусе свободного агента, но сине-гранатовые хотят его переподписать, а затем отправить в аренду. Торре и Гонсалес также маловероятно останутся в «Барселоне», клуб хочет отправить их за получением игровой практики. Судьбу Абде в команде решит Хави после предсезонного сбора.
На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик:
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