«Бетис» заинтересован в пяти игроках «Барселоны»

«Бетис» хочет серьёзно усилить состав, поэтому рассматривает к приобретению сразу пятерых молодых футболистов «Барселоны». Речь идёт о вратаре Арнау Тенасе, полузащитниках Пабло Торре, Нико Гонсалесе и нападающих Алексе Кольядо и Абде Эззалзули. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес в «Твиттере».

Самым реалистичным для «Бетиса» трансфер выглядит переход Кольядо, которого «Барселона» готова отпустить бесплатно с получением процента от следующей продажи. Тенас находится в статусе свободного агента, но сине-гранатовые хотят его переподписать, а затем отправить в аренду. Торре и Гонсалес также маловероятно останутся в «Барселоне», клуб хочет отправить их за получением игровой практики. Судьбу Абде в команде решит Хави после предсезонного сбора.

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик: