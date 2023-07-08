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ЦСКА — «Динамо»: во сколько начнётся матч Братского кубка, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» сыграют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния состоится на «ВЭБ Арене» в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

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Братский кубок будет включать себя два матча. Второй пройдёт на «ВТБ Арене» завтра, 9 июля. Отметим, что в составах команд сыграют экс-футболисты Сейду Думбия и Кевин Кураньи.

ЦСКА минувший сезон завершил на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, пропустив вперёд лишь «Зенит». Также команда Владимира Федотова выиграла Фонбет Кубок России.

«Динамо» завершило сезон на девятом месте. Клуб уволил Славишу Йокановича и назначил на должность главного тренера Марцела Личку.