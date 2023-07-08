Зарема Салихова: есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новости о возможном переходе в стан красно-белых Хесуса Медины из ЦСКА. Она намекнула на то, что в команде становится слишком много парагвайцев, и клубу могут дать прозвище «Спартак» Асунсьон в честь столицы Парагвая.
«Эшуорт, ну, это какой-то неправильный покемон! Защитники в Ultimate Sports ещё есть? Лица Мелёшина, Зорина и Игнатова представляете? Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает? Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон», — приводит слова Салиховой Metaratings.
Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.
- 8 июля 2023
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