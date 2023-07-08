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Попов — о Медине в «Спартаке»: выбрал бабки, хочет играть в самом узнаваемом клубе России

Попов — о Медине в «Спартаке»: выбрал бабки, хочет играть в самом узнаваемом клубе России
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Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Федотов знает, как действовать, он грамотный специалист. Он не держит тех, кто не хочет играть за ЦСКА. Надо понимать, что иностранцам история «Спартака» и ЦСКА без разницы. Проблема российского футбола — у нас очень мало воспитанников своих клубов. Медине без разницы, где играть. Он профессионал, приехал зарабатывать деньги. Ему нет дела до болельщиков, нет дела до города, его интересует своя жизнь.

Может, он через пару лет закончит, а тут ему предлагают контракт в два раза больше. Зачем ему оставаться в ЦСКА? Вот и вся математика. Он выбрал бабки. Плюс все знают, что «Спартак» — самая узнаваемая команда России, он выбрал ее, это его право. Он же не воспитанник и не легенда ЦСКА», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

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