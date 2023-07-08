Агент: Вагнер Лав никогда бы не перешел в «Зенит» или «Спартак», он слишком ценит ЦСКА
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, отреагировал на слухи о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит». По его словам, Вагнер никогда не перешёл бы в стан прямого конкурента, так как очень уважает ЦСКА и болельщиков армейской команды.
«Мы не в праве осуждать выбор Марио или любого другого футболиста. Могу лишь точно сказать, что Вагнер никогда бы не перешёл в «Спартак» или «Зенит», потому что всегда ценил ЦСКА и любовь болельщиков, даже подобных разговоров никогда не было», — приводит слова Эвандро Феррейры Metaratings.
Ранее СМИ появились новости, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдёт в «Зенит», а действующий хавбек армейцев Хесус Медина присоединится к «Спартаку».
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