Агент: Вагнер Лав никогда бы не перешел в «Зенит» или «Спартак», он слишком ценит ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, отреагировал на слухи о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит». По его словам, Вагнер никогда не перешёл бы в стан прямого конкурента, так как очень уважает ЦСКА и болельщиков армейской команды.

«Мы не в праве осуждать выбор Марио или любого другого футболиста. Могу лишь точно сказать, что Вагнер никогда бы не перешёл в «Спартак» или «Зенит», потому что всегда ценил ЦСКА и любовь болельщиков, даже подобных разговоров никогда не было», — приводит слова Эвандро Феррейры Metaratings.

Ранее СМИ появились новости, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдёт в «Зенит», а действующий хавбек армейцев Хесус Медина присоединится к «Спартаку».